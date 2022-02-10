Mehmet Tezkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Tezkan'ın biyografisi

Deneyimli gazeteci Mehmet Tezkan hakkında internet arama motorlarında birçok arama yapılıyor. Peki, Mehmet Tezkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Tezkan'ın biyografisi...

MEHMET TEZKAN KİMDİR?

61 yaşındaki Mehmet Tezkan 1960 yılında İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Tezkan, gazeteciliğe 1979 yılında Cumhuriyet gazetesinin spor servisinde başladı. 1981 yılında spor editörü olan Tezkan, 1993 yılına kadar bu gazetede yazı işleri, gece müdürlüğü, politika servisi müdürlüğü gibi pek çok serviste çalıştı.

Yankı dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Show TV'de haber müdürlüğü, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

1996-1999 yılları arasında da Star TV'de Genel Yayın Koordinatörlüğü yaptı. 1999'da Sabah gazetesi Genel Yayın Müdür Yardımcılığı'na getirildi. Bu görevini sürdürmekteyken, 8 Nisan 2001'de aynı zamanda atv Genel Yayın Yönetmeni görevine getirildi. Ağustos 2004'te kanalın genel müdürlüğünü yapmaya başladı.

27 Şubat 2006'da ATV'den istifa etmiştir. Kendisinin ardından göreve Yılmaz Özdil getirilmiştir.

30 Ekim 2009'da Vatan gazetesinden istifa ederek Milliyet'e geçmiştir. Burada uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Tezkan, siyasete girme kararı almış ve 23 Mayıs 2018'de köşe yazarlığını bırakmıştır. Bir süre köşe yazarlığına ara verdikten sonra 8 Nisan 2019'da T24 gazetesinde yeniden yazmaya başlamıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Siyaset hayatı

2018 Türkiye genel seçimleri'nde İYİ Parti'den İzmir 1. bölge 3. sıradan milletvekili adayı olmuştur. Ancak seçilememiştir. Daha sonra verdiği bir röportajda siyasete girmenin kendisi için pişmanlık olduğunu söylemiştir.