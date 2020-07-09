Mehmet Topal, Beşiktaş'ın radarına girdi!

Skorer'in haberine göre, Beşiktaş, Başakşehir'de forma şansı bulamayan Mehmet Topal için transfer görüşmelerine başlamak istiyor. Yeni sezonda Sergen Yalçın ile yoluna devam etmek isteyen siyah-beyazlı ekip, kadroda derinliği arttırmak için Mehmet Topal'ı gündemine aldı.

İSMİ KENARA NOT EDİLDİ

Kadroda derinlik olması ve yedek kulübesinde tecrübeli isimlerin yer almasını planlayan siyah-beyazlı kulübün, Mehmet Topal ismini şimdiden bir kenara not aldığı öğrenildi.

Yaz transfer döneminde orta sahaya bir genç bir de tecrübeli isim almak isteyen Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon planlamasını önümüzde ki hafta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte yapmaya başlayacak.

Mehmet Topal'ın Beşiktaş'a transferi gerçekleşirse milli futbolcu Süper Lig'de dört İstanbul kulübünde de forma giymiş olacak.