Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk hakkında yeni gelişmeler yaşandı. 3 haftadır aranan yaşlı çift öldürüldü mü? Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk kimdir, nereli? Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk bulundu mu?

MEHMET TURHAN VE FİRDEVS ÖZTÜRK KİMDİR, NERELİ?

Mehmet Tuhan ile Firdevs Öztürk bir süre önce resmi olarak boşanmış ancak beraber yaşamaya devam etmişlerdi. 19 Mayıs Çarşamba günü Kayseri Kocasinan'dan kaybolmuşlardı.

MEHMET TURHAN VE FİRDEVS ÖZTÜRK BULUNDU MU?

Çiftin kaybıyla ilgili Yusuf Turhan, Necla Turhan ve Bedirhan Turhan gözaltına alınmıştı. Ailenin bağ evinde arama çalışmaları yapılıyordu. Kayıp çiftten bir iz aranırken oğulları Müge Anlı'da anne ve babasının bulunması için yardım istemişti. Çiftin oğulları, "20 dakika ayrı kalamadığım annemden 20 gündür ayrıyım. Hala içimde bir ümit var şuradan çıkıp gelecek diye" duygularını gözyaşları içinde anlatmıştı.

Babasının 18 yıl hapiste yattığını söyleyen acılı genç, "Anneme bir şey olduysa sorumlusu olarak babamı görüyorum. Hapisten çıktı, benden annemi aldı. Bu işin sonucu amcam Yusuf Turhan'a bağlanacak. Bundan eminim. Whatsapp durum bildirimi yapmış. 'Düşmanını dışarıda arama, anan da doğurur' yazmış" demişti.

ACI HABER GELDİ

Müge Anlı kayıp çiftin bağ evinde ölü halde bulunduğunu söyledi. Cinayeti ağabeyin işlediğini söyleyen anlı diğer sıcak gelişmeleri de canlı yayında aktardı.

Buna göre Mehmet Bey ve Firdevs Hanım Yusuf Turhan tarafından önce öldürüldü ardından bağ evindeki tandıra gömüldü.

Arama çalışmalarında kullanılan özel eğitimli polis köpeğinin tepki verdiği tandırda kazı yapan polis, toprağın altında beton katmanı ile karşılaştı. Betonun kırılınca ortaya çuvallara konulmuş cesetler çıktı.

Cesetlerin de 55 yaşındaki Mehmet Bey ve 52 yaşındaki Firdevs Hanım'a ait olduğu belirlendi.

Tandırdan çıkarılan cesetler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan Mehmet Turhan ile ağabeyi Yusuf Turhan'ın yıllar önce kız kardeşleri Havva'yı öldürdükleri iddia edildi. Abla canlı yayında, ''Kardeşimi ağabeylerim annemin isteği üzerine öldürdü'' dedi.