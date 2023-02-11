"Mehmetçik Haluk Levent can kurtardı" Kurtarmaya da devam ediyor!

Yaptığı yardımlarla iyiliksever şarkıcı Haluk Levent, Ankara'da vatani görevini yerine getirirken 17 Ağustos 1999 Depreminde İzmit'te enkaz çalışmalarına yardım etmiş ve iki kişiyi sağ olarak kurtarmıştı. Yine aynı azimle depremzedelere yardım eden Haluk Levent sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir aldı.

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"Mehmetçik Haluk Levent can kurtardı" Kurtarmaya da devam ediyor!

Türkiye'nin en sevilen sanatçıların olan ve hayırseverliği ile bilinen Haluk Levent Kahramanmaraş depremi sonrası birçok depremzedeye el uzattı. 2017 yılında kurduğu yardımlaşma derneği AHBAP ile birçok ünlü yıldızın ve vatandaşların katkılarıyla milyonlarca yardım topladı. Vatani görevini yerine getirmek için gittiği Ankara'da da 1999 Gölcük Depreminde bir gazete unutulmaz bir haber yayınlanmış ve yardımseverliği gözler önüne serilmişti.

"Mehmetçik Haluk Levent can kurtardı" Kurtarmaya da devam ediyor!

MEHMETÇİK LEVENT ENKAZDAN 2 ÇOCUĞU SAĞ KURTARDI

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde halkın yardımına koşan askerlerin içinde görevini yapmak üzere Haluk Levent'te bulunuyordu. Levent 1999 depremi esnasında göçük altında kalan bir çocuğu enkazdan sağ olarak kurtarmış ve annesine teslim etmiştir. O dönem enkaz altından iki çocuk kurtaran Levent, depremin ardından İzmit'te kurulan çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu. Depremzedeler yararına konserler verdi.

"Mehmetçik Haluk Levent can kurtardı" Kurtarmaya da devam ediyor!

KURTARDIĞI ÇOCUK DEPREMDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR

O anları sosyal medya hesabından bir gazete arşivinden bulan kullanıcı kurtarılan çocuğunda şuanda asker olduğunu ve Kahramanmaraş depreminde göçük altında kalanları kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi.

"Mehmetçik Haluk Levent can kurtardı" Kurtarmaya da devam ediyor!

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