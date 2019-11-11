Mehmetçik, yara sarıyor! Haseke'ye su verilmeye başlandı

Barış Pınarı Harekatıyla teröristlerden arındırılan bölgelerde, Mehmetçik yara sarmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamayla ,yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada,"Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi’nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandı." denildi.

Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi’nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandı. pic.twitter.com/k5H5NDvbg9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2019