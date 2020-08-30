Mehmetçik'ten 30 Ağustos'a özel nefes kesen klip
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 0 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klibi sosyal medyadan paylaştı.
Komandolar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla bir rap klibi çekti. Milli Savunma Bakanlığı'da (MSB) hazırlanan klibi sosyal medyada yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan, komandoların şiirler okuyup, yemin ettiği klibi sosyal medyadan paylaştı.
Klip ''Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı cephede bile, Küfre düşmemiş Türk askeriyiz.'' ifadeleriyle paylaşıldı.
Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2020
Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz.
Bırakın kışlayı cephede bile,
Küfre düşmemiş Türk askeriyiz.??#MSB #TSK #ZaferHaftası #30AğustosZaferBayramı pic.twitter.com/gxbMllwViz
HULUSİ AKAR DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daha önce "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak" sözleriyle duyurduğu video, Twitter'dan "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı, cephede bile küfre düşmemiş Türk askeriyiz" notuyla paylaşıldı.
''ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ''
Komandoların 'komando' yemini etmesi, 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi' ve 'Kahramanları ölümü' şiirlerini okuması görüntüde yer aldı. Video, yine komandoların, "Ne mutlu Türk'üm diyene. Ezan dinmez bayrak inmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez" sözleri ile sona erdi.