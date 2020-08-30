Mehmetçik'ten 30 Ağustos'a özel nefes kesen klip

Komandolar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla bir rap klibi çekti. Milli Savunma Bakanlığı'da (MSB) hazırlanan klibi sosyal medyada yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan, komandoların şiirler okuyup, yemin ettiği klibi sosyal medyadan paylaştı.

Klip ''Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı cephede bile, Küfre düşmemiş Türk askeriyiz.'' ifadeleriyle paylaşıldı.

HULUSİ AKAR DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daha önce "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak" sözleriyle duyurduğu video, Twitter'dan "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı, cephede bile küfre düşmemiş Türk askeriyiz" notuyla paylaşıldı.

''ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ''

Komandoların 'komando' yemini etmesi, 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi' ve 'Kahramanları ölümü' şiirlerini okuması görüntüde yer aldı. Video, yine komandoların, "Ne mutlu Türk'üm diyene. Ezan dinmez bayrak inmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez" sözleri ile sona erdi.