Mehrdad Abdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehrdad Abdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehrdad Abdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehrdad Abdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehrdad Abdi 13 Ağustos 1992 tarihinde Nowshahr, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهرداد عبدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehrdad Abdi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trity Sports yapmaktadır. Mehrdad Abdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 7 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Mehrdad Abdi'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehrdad Abdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehrdad Abdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehrdad Abdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehrdad Abdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Shamoushak

1 Temmuz 2012 yılında Parseh Tehran

10 Ocak 2016 yılında Gol Gohar

1 Temmuz 2017 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2019 yılında Gol Gohar

17 Ekim 2020 yılında Saipa FC

7 Kasım 2021 yılında FC Nassaji M.

Mehrdad Abdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehrdad Abdi şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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