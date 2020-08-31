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Mehtap Anıl kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü?

Mehtap Anıl kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? soruları İBB'nin usta oyuncu Mehtap Anıl'ın hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından araştırılıyor. İşte detaylar...

Mehtap Anıl kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü?

14 yaşından beri sinema oyunculuğu yapan ünlü isim Mehtap Anıl hayata gözlerini yumdu. Peki Mehtap Anıl kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

MEHTAP ANIL KİMDİR?

Mehtap Anıl, 1940 yılında  İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, dizi ve sinema sanatçısıdır.

14 yaşından beri sinema oyunculuğu yapmaktadır. Üç yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde oyuncu olarak çalıştı.

1992-2002 arasında TV de yayınlanan dizi Mahallenin Muhtarlarında kemik kıran Kadriye karakteriyle hafızalarda yer edinmiştir.

Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı.

Mehtap Anıl kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü?

KAÇ YAŞINDA? 

1940 doğumlu olan Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

NEDEN ÖLDÜ?

Mehtap Anıl, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Tayfun Altuntaş
Editör


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