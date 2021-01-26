Mehtap Ar kimdir? Nereli? Mehtap Ar'ın hastalığı ne? Son hali Soruları en çok araştırılan konular arasına girdi. Sağlık problemleri nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Ar'ın son hali merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MEHTAP AR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel’le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

2000 yılında “Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu” adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar’ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu vardır.

MEHTAP AR NEDEN ÖLDÜ?

2,5 yıldır Akciğer kanseri tedavisi görüyordu...

Mehtap Ar neden öldü? Hastalığı neydi?



