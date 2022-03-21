Mehterbaşı ne demek, TDK'ya göre Mehterbaşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mehterbaşı ne demek? Mehterbaşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mehterbaşı kelimesi. Peki mehterbaşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mehterbaşı nedir, mehterbaşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEHTERBAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mehterbaşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mehterbaşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse

