Meiko Waschenbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meiko Waschenbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meiko Waschenbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Meiko Waschenbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Meiko Waschenbach 13 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Meiko Waschenbach Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLP Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Meiko Waschenbach'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Meiko Waschenbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Meiko Waschenbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln Alt.
1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U17
1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U19
Meiko Waschenbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Meiko Waschenbach şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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Meiko Waschenbach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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