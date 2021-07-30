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Mekanda çıkan kavgada çalışanlar müşterileri denize attı

İstanbul Büyükçekmece’de akşam saatlerinde çıkan kavgada mekan çalışanı olduğu iddia edilen kişiler, müşterileri denize attı.

Mekanda çıkan kavgada çalışanlar müşterileri denize attı

Olay İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin sahilinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahil’de bulunan bir mekanda taşkınlık yaptığı öne sürülen kişiler ve mekan çalışanlara arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma alevlenerek kavga haline geldi. Kavganın ilerleyen dakikalarında aralarındaki husumet sahil kenarına taştı.

Mekanda çıkan kavgada çalışanlar müşterileri denize attı

Mekan çalışanları olduğu iddia edilen şahıslar kavga sonucu müşterileri denize attı. Yaşanan anlar bir diğer vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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