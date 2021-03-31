Mekanik Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekanik Bakım Onarımcısı Maaşları, İş İlanları

Mekanik Bakım Onarımcısı görev tanımı nedir, Mekanik Bakım Onarımcısı ne iş yapar, Mekanik Bakım Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekanik Bakım Onarımcısı üstünün verdiği bakım onarım işlerini yerine getirir.

Mekanik Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekanik Bakım Onarımcısı Maaşları

Mekanik Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Mekanik Bakım Onarımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekanik Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mekanik Bakım Onarımcısı Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Mekanik Bakım Onarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: üstünün verdiği bakım onarım işlerini yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları meslek ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları alt ana grupta yer alır

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri meslek grubunu içerir.

Mekanik Bakım Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mekanik Bakım Onarımcısı mesleğinin meslek kodu 3115.42 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Mekanik Bakım Onarımcısı maaşlarına ek sizlerde Mekanik Bakım Onarımcısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.