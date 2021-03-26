Mekanizasyon-Pres İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Mekanizasyon-Pres İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, Hangi bölümü okumak gerekir? Bu mesleğe sahip olabilmek için hangi belgeler gereklidir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, yer altı ve yer üstünde mekanizasyon ve pres için ön hazırlık işlemlerini yapan, mekanizasyon işlerini yürüten, pres yapan ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Mekanizasyon-Pres İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekanizasyon-Pres İşçisi Maaşları

Mekanizasyon-Pres İşçisi maaşı ortalama aylık 3.600 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Mekanizasyon-Pres İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

Mekanizasyon-Pres İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak bu meslek için yeterli bir koşuldur.

Mekanizasyon-Pres İşçisi Ne İş Yapar?

Mekanizasyon-Pres İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını desteklemek,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Mekanizasyon ve pres ön hazırlık işlemlerini yapmak

d) Mekanizasyon işlerini yürütmek (mekanik, hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu, sökümünü, bakım ve onarımını yapmak),

e) Pres yapmak (mekanik ve hidrolik sistemlerin pres işlerini yapmak, pres ünitesinin bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak),

f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mekanizasyon-Pres İşçisi Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar meslek ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri alt ana gruptur.

Meslek Grubu:

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri meslek gruplarıdır.

Mekanizasyon-Pres İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mekanizasyon-Pres İşçisi mesleğinin meslek kodu 8111.30 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Mekanizasyon-Pres İşçisi maaşlarına ek sizlerde Mekanizasyon-Pres İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.