Mekatronik Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Mekatronik Mühendisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Her türlü karmaşık tasarım gerektiren mekanik, elektrik, elektronik ve optik bileşenlerden oluşan, elektronik alet ve iletişim sistemlerinin, tasarımını yapan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir.

Mekatronik Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekatronik Mühendisi Maaşları

Mekatronik Mühendisi maaşı ortalama aylık 4.250 - TL’dir. En düşük maaşı 3.826 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Mekatronik Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Mekatronik Mühendisi Ne İş Yapar?

Mekatronik Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Akıllı bir elektro-mekanik sistem oluşturabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanarak bu alandaki uzmanlarla iletişim içinde karmaşık ürün tasarımını gerçekleştirmek,

b) Üretim için gereken araç gereç ve personelin niteliklerini belirlemek,

c) Her düzeyde tasarım sürecini denetlemek, yönlendirmek, ileri üretim teknikleri kullanarak uygulamak,

d) Üretim teknolojilerini geliştirmek,

e) Üretim süreçlerinin gözlemlenmesi, modellenmesi ve kontrolünü yapmak,

f) Sistemler arası ilişkileri kurmak ve sistemlerin işletiminin tasarıma uygun olup olmadığını denetlemek,

g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mekatronik Mühendisi Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Mekatronik Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mekatronik Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2144.19 olarak belirlenmiştir

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