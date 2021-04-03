Mekatronik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Mekatronik Teknikeri görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Her türlü mekanik, elektrikli ve elektronik cihazların üretimi bakımı, onarımı ve işletilmesi konularında mekatronik mühendisleri ile teknisyenleri arasında görev yapan ara elemandır.

Mekatronik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekatronik Teknikeri Maaşları

Mekatronik Teknikeri maaşı ortalama aylık 3.850 - TL’dir. En düşük maaşı 3.000 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Mekatronik Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ön lisans seviyesindeki eğitim düzeyi bu meslek için yeterlidir.

Mekatronik Teknikeri Ne İş Yapar?

Mekatronik Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tasarlanan projelerin üretiminde çalışmak,

b) Akıllı cihazların geliştirilmesi için araştırma, inceleme ve ölçümler yapmak,

c) Mekatronik sistemlerin (Elektro-mekanik cihazların) montajı-demontajı, test, servis, bakımını ve kontrolünü yapmak,

d) Mekanik ve elektronik arızaların giderilmesini sağlamak,

e) Mekatronik, makine ve elektronik mühendislerine yardım etmek,

f) Sorumluluk alanına giren kalibrasyonları, ölçüm ve ayarları yaparak aletlerin verimli çalışmasını sağlamak,

g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mekatronik Teknikeri Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleridir.

Mekatronik Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mekatronik Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3119.19 olarak belirlenmiştir

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