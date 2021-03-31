Mekatronik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekatronik Teknisyeni Maaşları, İş İlanları

Mekatronik Teknisyeni görev tanımı nedir, Mekatronik Teknisyeni ne iş yapar, Mekatronik Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekatronik Teknisyeni her türlü mekanik, elektrik, elektronik, kontrol sistemlerinin kurulması, onarım ve bakımı aşamalarında mekatronik mühendisi ve teknikeri gözetiminde çalışan kişidir.

Mekatronik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekatronik Teknisyeni Maaşları

Mekatronik Teknisyeni maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Mekatronik Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekatronik Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mekatronik Teknisyeni Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim mezunu olmanız gerekmektedir.

Ne İş Yapar?

Mekatronik Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mekatronik (elektro-mekanik) sistemlerin kurulmasında çalışmak,

b) Sistemlerin bakımını yapmak,

c) Sistemlerin denetimini yapmak ve tespit ettiği arızaların giderilmesini sağlamak,

d) Çalıştığı yerin ve araçların düzenli olmasını, araçların verimli çalışmasını sağlamak,

e) Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak,

f) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları meslek ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları alt ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri meslek grubundaadır.

Mekatronik Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mekatronik Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3119.20 olarak belirlenmiştir

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