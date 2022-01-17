Meke ne demek, TDK'ya göre Meke kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meke ne demek? Meke TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meke kelimesi. Peki meke ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meke nedir, meke kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEKE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meke kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre meke kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Su kıyılarındaki böcekleri yiyerek yaşayan yaban ördeği

- Mısır ve tanesi

- Mısır unundan yapılan ekmek



MEKE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- sakar meke

