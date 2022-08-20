Mekke ve Medine'de sağanak yağış! Yüzlerce kişi yağmur altında tavaf etti!

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yollar sular altında kaldı. Mekke'de ise yüzlerce Müslüman yağmur altında tavaf etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Suudi Arabistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de de etkili oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Medine'deki birçok yolun sular altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Mekke ve Medine'de sağanak yağış! Yüzlerce kişi yağmur altında tavaf etti!

Sağanak yağışın etkili olduğu Mekke'de de yüzlerce Müslüman yağmur altında tavaf etti. Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halka olumsuz hava koşullarından dolayı meydana gelebilecek kazalara ve ani sellere karşı önlem almaları ve alçak yerlerden kaçınmaları uyarısında bulunuldu.

Mekke ve Medine'de sağanak yağış! Yüzlerce kişi yağmur altında tavaf etti!

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