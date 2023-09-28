Mekke'de korkutan görüntü! Şimşekler geceyi birden aydınlandı, görenler telefona sarıldı!

Suudi Arabistan'ın Mekke şehri şiddetli yağış ve fırtınaya teslim oldu. Kraliyet Saat Kulesi'ne çok sayıda şimşek ve yıldırım düştü. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken görüntüleri izleyenler bile korktu.

Suudi Arabistan Mekke'yi şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Dünyanın en yüksek 3. yapısı olan Kraliyet Saat Kulesi'ne art arda düşen yıldırımlar geceyi aydınlattı.

Bu anlar ise telefon kameralarına yansıdı. 601 metre yüksekliğe sahip olan binada, 5 yıldızlı otel, alışveriş merkezi ve müze bulunuyor.