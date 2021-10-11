Mekki isminin anlamı nedir, Mekki ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Mekki isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Mekki ismi ne demek, Mekki ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Mekki isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Mekki İsminin anlamı nedir? TDK Mekki anlamı:

TDK'de Mekki ismi bulunmamaktadır.

Mekki İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmemektedir.

Mekki isminin kökeni:

Mekki ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Mekki ismini kullanan 237 kişi bulunmaktadır.

Mekki isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Mekki isminin rengi:

Bordo

Mekki ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Mekki isminin Harf Analizi Nedir ?

Mekki ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

K : Kariyerli

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Mekki isminin Numerolojisi Kaçtır?

Mekki ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

E : 6

K : 14

K : 14

İ : 12

= 62 – Mekki İsminin Numeroloji Toplamı 62’dir.

Mekki isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Mekki ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Mekki isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4 E: 5 K: 2 K: 2 İ: 9 = 22

2 + 2 = 4 Kader sayısıdır

Mekki isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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