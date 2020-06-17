Meksika'da koronavirüs kabusu şiddetleniyor

Meksika'da koronavirüs (Kovid-19) bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede son 24 saatte 730 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 730 artarak 18 bin 310'a yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 116 bin 178 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.