Meksika'nın Colima Kenti dünyada en fazla suç işlenen şehir olarak kayıtlara geçti

Kamu Güvenliği ve Ceza Hukuku Halk Konseyinin (CCSPJP) yayımladığı raporda, Meksika'nın Colima kenti, 2022'de her 100 bin kişi başına 181,94 cinayet ile dünyada en fazla suç işlenen şehir olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi

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Meksika'nın Colima Kenti dünyada en fazla suç işlenen şehir olarak kayıtlara geçti

Meksika'nın Colima kenti, 2022'de her 100 bin kişi başına 181,94 cinayet ile dünyada en fazla suç işlenen şehir olarak kayıtlara geçti.

COLİMA GEÇEN YIL CİNAYET İLE LİSTE BAŞI OLDU

Kamu Güvenliği ve Ceza Hukuku Halk Konseyinin (CCSPJP) yayımladığı raporda, dünya genelinde en çok suç işlenen 50 kent listelendi.Raporda, Colima'nın geçen yıl her 100 bin kişi başına 181,94 cinayet ile liste başı olduğu belirtildi.

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RAPORDA, ÜLKEDE FAALİYET GÖSTEREN SUÇ ÖRGÜTLERİNİN EYLEMLERİNE GÖZ YUMULDUĞU BELİRTİLDİ

Meksika 6 yıldır dünyanın en tehlikeli kentlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nüfusu 300 binin üzerinde ve suç oranı yüksek 50 kentin listelendiği rapora Meksika'dan 17 kent girerken dünyada en yüksek suç oranına sahip 10 şehirden 9'u yine bu ülkeden oldu.

Raporda, ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerinin eylemlerine göz yumduğu ve böylece suç örgütlerine hareket alanı açtığı iddia edilen mevcut hükümet eleştirildi.

bg936.jpgTOPLUMUN RAHATÇA ŞİDDET YAPMASINA İZİN VEREN KAMU GÜVENLİĞİ POLİTİKASI BAŞKA ULUSAL HÜKÜMETLERDE YOK

Raporda "Şu an Meksika'da olduğu gibi suçluların rahatça şiddeti benimsemesine ve bunu açıkça yapmasına izin veren kamu güvenliği politikası uygulayan başka bir ulusal hükümet yok." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu suçlara karşı önlem alan ülkelerde dikkate değer ilerleme kaydedildiği vurgulanan raporda, geçmişte dünyada en çok şiddet işlenen ülkelerden El Salvador ve Guatemala'nın etkili önlemlerle cinayet oranlarını düşürdüğü belirtildi.

KAYNAK: AA

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