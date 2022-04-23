Melaike ne demek, TDK'ya göre Melaike kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Melaike ne demek? Melaike TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi melaike kelimesi. Peki melaike ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre melaike nedir, melaike kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MELAİKE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Melaike kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Melaike kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre melaike kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Melekler

- Melek gibi güzel kadın



MELAİKE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yerin melaikesi misin yoksa cennetin hurisi mi?



MELAİKE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tınmaz melaike

