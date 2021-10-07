Melal ne demek, TDK'ya göre Melal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Melal ne demek? Melal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi melal kelimesi. Peki melal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre melal nedir, melal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Melal kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Melal kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MELAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Melal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Melal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre melal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Can sıkıntısı, usanç

- Üzüntü, hüzün, dert



MELAL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Melalimizi avutmak için bin türlü eğlence, bin türlü zevk icat ettik.



MELAL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- melal duymak

