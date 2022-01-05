Melamet ne demek, TDK'ya göre Melamet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Melamet ne demek? Melamet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi melamet kelimesi. Peki melamet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre melamet nedir, melamet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MELAMET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Melamet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Melamet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre melamet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kınama

- Azarlama, çıkışma

