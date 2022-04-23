Melami ne demek, TDK'ya göre Melami kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Melami ne demek? Melami TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Melami kelimesi. Peki Melami ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Melami nedir, Melami kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MELAMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Melami kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Melami kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Melami kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Melamilik yanlısı olan kimse

