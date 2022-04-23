Melamin ne demek, TDK'ya göre Melamin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Melamin ne demek? Melamin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi melamin kelimesi. Peki melamin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre melamin nedir, melamin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MELAMİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Melamin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Melamin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre melamin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mutfak eşyası yapımında, kâğıt ve dokuma sanayisinde kullanılan yapay reçinelerin üretiminde yer alan kimyasal bir madde

- Bu maddeden yapılan



MELAMİN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- melamin reçinesi

