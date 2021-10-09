Melankoli ne demek, TDK'ya göre Melankoli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Melankoli ne demek? Melankoli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi melankoli kelimesi. Peki melankoli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre melankoli nedir, melankoli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Melankoli kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Melankoli kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MELANKOLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Melankoli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Melankoli kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre melankoli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kara sevda

- Hüzün



MELANKOLİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Babam melankoliye uğramış, köşesinde düşünüp duruyor.

- Uykusuz geçen gecenin melankolisini bu sıcak karşılama hafifletiyordu.

