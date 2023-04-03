Melano Thier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melano Thier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Melano Thier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Melano Thier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.