Melano Thier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melano Thier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melano Thier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Melano Thier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Melano Thier 7 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Hollanda,Surinam uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Melano Thier Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Whiz-kid yapmaktadır. Melano Thier, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
VVV-Venlo U21 futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Melano Thier'nin VVV-Venlo U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Melano Thier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Melano Thier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Vitesse Altyapı
1 Temmuz 2018 yılında Vitesse U17
1 Temmuz 2019 yılında Vitesse U19
1 Temmuz 2020 yılında VVV-Venlo U21
Melano Thier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Melano Thier şuan VVV-Venlo U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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