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Melek Mosso 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' dedi, sahneden indirildi

Ünlü Şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz hafta verdiği konserde apar topar sahneden indirildi. Olayla ilgili bir gazetede çıkan haberde Mosso'nun "ağır siyasi göndermeler" yaptığı iddia edildi. Mosso, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olay büyüsün istemediği için sustuğunu ve haberin kaldırılmazsa mahkemeye gideceğini açıkladı.

Melek Mosso 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' dedi, sahneden indirildi

Ünlü şarkıcı Melek Mosso geçtiğimiz hafta Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde verdiği bir konser sırasında polis eşliğinde sahneden indirildi. Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' dediği için sahneden indirildiğini dile getirdi.

Olayla ilgili yapılan haberlerde Mosso’nun “ağır siyasi göndermelerin yanı sıra fanatik konuşmalar yaptığı, Grup Yorum üyelerine selam gönderdiği ve durumdan bazı izleyicilerin rahatsız olduğu” iddia edildi.

Melek Mosso ise olayın böyle olmadığını ve yaşanalar büyümesin diye sustuğunu söyleyerek Twitter’dan o gece yaşananları aktardı.

Melek Mosso 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' dedi, sahneden indirildiMelek Mosso 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' dedi, sahneden indirildi

 Mosso’nun açıklamaları şöyle oldu:

“22 Ağustos Aqua Florya konserimizde yaşanan can sıkıcı olayı Sabah gazetesinin Günaydın ekinde yalan ve yanlış bir haber olarak yazan Ömer Karahan’ı kınıyorum,Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüzünden öldürülen kadın arkadaşlarımın ruhuna, her konserimde armağan ettiğim ve ‘İstanbul sözleşmesi yaşatır’ dedikten sonra söylediğim ‘Keklik gibi’ türküsü söylenenin aksine ayakta alkışlanmıştır. Konserde olan tanıdıkları bu söylemden rahatsız olup, polisi arayıp beni sahneden inmeye zorlamışlardır. Saygımızı hiç bozmadan, polisimize zorluk çıkartmadan sahneden indik ve bunun hakkında olaylar büyümesin diye asla konuşmadık.

Fakat görüyorum ki yanlış yapmışız. Konuyu siyasi bir yöne çekmeye çalışmak manasızdır. Haberi kaldırmanızı ve bir özür yazısı yayınlamanızı istiyorum. Konserin bütün ses kaydı elimizde mevcuttur.

Aksi halde hakkımı mahkemede delillerle arayacağımdan emin olunuz. Her zaman eşitsizliğin karşısında duracağımdan sevenlerim ve dinleyicilerim asla şüphe duymasın. Sizden ricam o günkü geceden (konuşmadan) videosu olan herkes #melekmosso ve #istanbulsözlesmesiyasatır etiketini yazarak paylaşsın lütfen.

Müziği kısmaya çalışmak, sanatın eleştirel ve toplumsal gücünü yok saymak sadece büyük bir KORKU sonucu oluşur. KORKMUYORUM!”

Mosso, bu açıklamaların ardından bir de video mesaj yayınladı.

 

TWİTTER'DAN DESTEK YAĞDI

Şarkıcı Melek Mosso Twitter,hesabından yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada binlerce destek aldı ve trend listesine girdi. İşte Mosso'ya gelen destek mesajları;

 

 

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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