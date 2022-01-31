Melih Gökçek açtı ağzını yumdu gözünü! "Mansur Yavaş, Ekrem ile çapsızlıkta yarışa mı girdiniz?"

Ankara yollarını karla kaplı gören ve tedbirlerin alınmamasından şikayetçi olan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kentin yeni Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Geçtiğimiz gün İstanbul'da ihmal sebebiyle mağduriyete yol açan kar yağışları Ankara'da da benzer görüntülere sahne olunca, vatandaş yaşanan dramı eski başkanlarına göndererek isyan etti.

"EKREM İLE ÇAPSIZLIKTA YARIŞA MI GİRDİNİZ?"

Geçtiğimiz günlerde, İstanbulluyu kar mağduriyetinde kaderine terk eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alan Melih Gökçek, Ankara'daki ihmale isyan etti. Kar yağışlarının etkin olduğu günlerde, Ankara caddelerinde kar küreme araçlarının olmadığını belirten Gökçek, takipçilerinden gelen videoları paylaşarak, "Mansur Yavaş, Ekrem ile çapsızlıkta yarışa mı girdiniz?" ifadelerini kullandı. "Mansur, çalışanların hepsi izinde mi?" sorusunu da yönelten eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, kentte yaşanan ihmale tepki gösterdi.