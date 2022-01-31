İstimara ne demek, TDK'ya göre İstimara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gökhan Kazbek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökhan Kazbek'in biyografisiKabine toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak! Koronavirüs, enflasyonla mücadele ve Rusya - Ukrayna gerilimi masada!Türk-İş açıkladı! Açlık sınırı 4 bin 249 liraya, yoksulluk sınırı 13 bin 843 TL'ye ulaştı!İtboğan ne demek, TDK'ya göre İtboğan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ve Kemal Kılıçdaroğlu açılışta yan yanaydı! Bakan Soylu'dan zehir zemberek sözler: Çok yakışmışlar, tuz kokmuş artıkBeşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal sakatlandıMelih Gökçek açtı ağzını yumdu gözünü! "Mansur Yavaş, Ekrem ile çapsızlıkta yarışa mı girdiniz?"Kartlı harcamalarda önemli artış meydana geldi!Bilgisayar Ağı Analisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Melih Gökçek açtı ağzını yumdu gözünü! "Mansur Yavaş, Ekrem ile çapsızlıkta yarışa mı girdiniz?"

Melih Gökçek açtı ağzını yumdu gözünü! "Mansur Yavaş, Ekrem ile çapsızlıkta yarışa mı girdiniz?"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Kar yağışlarında kentin caddelerini kaderine terk eden Yavaş'a, Ekrem İmamoğlu'nu hatırlatan Gökçek, "Mansur Yavaş, Ekrem ile çapsızlıkta yarışa mı girdiniz?" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Ankara yollarını karla kaplı gören ve tedbirlerin alınmamasından şikayetçi olan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kentin yeni Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Geçtiğimiz gün İstanbul'da ihmal sebebiyle mağduriyete yol açan kar yağışları Ankara'da da benzer görüntülere sahne olunca, vatandaş yaşanan dramı eski başkanlarına göndererek isyan etti.

Melih Gökçek açtı ağzını yumdu gözünü! Mansur Yavaş, Ekrem ile çapsızlıkta yarışa mı girdiniz?

"EKREM İLE ÇAPSIZLIKTA YARIŞA MI GİRDİNİZ?"

Geçtiğimiz günlerde, İstanbulluyu kar mağduriyetinde kaderine terk eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alan Melih Gökçek, Ankara'daki ihmale isyan etti. Kar yağışlarının etkin olduğu günlerde, Ankara caddelerinde kar küreme araçlarının olmadığını belirten Gökçek, takipçilerinden gelen videoları paylaşarak,  "Mansur Yavaş, Ekrem ile çapsızlıkta yarışa mı girdiniz?" ifadelerini kullandı. "Mansur, çalışanların hepsi izinde mi?" sorusunu da yönelten eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, kentte yaşanan ihmale tepki gösterdi.

Melih Gökçek açtı ağzını yumdu gözünü! Mansur Yavaş, Ekrem ile çapsızlıkta yarışa mı girdiniz?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT