Melih Gökçek, ay çiçek yağına da el attı! "Ay çiçek ve zeytinyağ konusunda sıkıntı yok, 5 kiloluk ay çiçek yağı 129 TL!"

Geçtiğimiz günlerde reyonlara yansıyacak olan ay çiçek yağı zammı sebebiyle, marketlerde yağmalama ve stokçuluk manzaraları oluşmuştu. Zammı duyan vatandaş marketlere akın etmiş, sosyal medyada birbirinden ilginç görüntülere yer verilmişti. Birbirini ezercesine yağ için tartışan insanlara, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek seslendi. Yaşanan durumu Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ile görüştüğünü söyleyen Gökçek, "Ay çiçek ve zeytinyağ konusunda sıkıntı yok" dedi.

"5 KİLO AY ÇİÇEK YAĞI 129 TL"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabında vatandaşlara, "Az önce Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve market Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım’la konuştum ay çiçek ve zeytinyağ konusunda sıkıntı yok. Bugün yağa hücum dolayısıyla cirolar üç katlamış. Önlem alındı. Yarından itibaren tüm raflar dolu ve 5 kiloluk ayçiçek yağı 126.90" ifadelerini kullandı.

Hemen ardından vatandaştan "92 TL olan yağı, şimdi neden 129 TL'ye alıyoruz" şeklinde tepkiler geldi.