Melih Gökçek, "CHP'de deprem!" diyerek paylaştı! Herkesin gözü kulağı saat 17.00 sonrası yapılacak olan açıklamada!

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla takipçilerini heyecanlandırdı. Ara ara 4 milyon takipçiye ulaştığı Twitter hesabından çarpıcı açıklamalarda bulunan Gökçek, CHP'nin kuyusunu kazmaya devam ediyor. Son olarak, "CHP'de deprem" başlığıyla paylaştığı yazısına "O kadar saat bekleyemem, meraktan ne yapacağımı şaşırdım" şeklinde yorumlar geldi.

"KILIÇDAROĞLU CHP'Yİ NASIL HARCIYOR?"

Gökçek paylaşımında, "CHP’de deprem. Bekleyin bu gün (salı) saat 17’den sonra 6’lı ittifak nedeniyle chp’deki depremi detaylı olarak anlatacağım. Kılıçdaroğlu kendi adaylığı için partiyi nasıl harcıyor. Ankara’da son seçim kanunundan sonra mv listesi nasıl paylaşılacak. Şok olacaksınız. Net bilgi." ifadelerine yer verdi.