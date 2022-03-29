Melih Gökçek, "CHP'de deprem!" diyerek paylaştı! Herkesin gözü kulağı saat 17.00 sonrası yapılacak olan açıklamada!29 Mart 2022 Salı hava durumu: Sıcaklıklar artıyor derken meteorolojiden beklenmedik haber geldi!Seeing chicken in a dreamSeeing empty house in a dreamSeeing a lot of shoes in a dreamToplumsal Bilim ne demek, TDK'ya göre Toplumsal Bilim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Seeing muddy water in a dreamGazeteci Gaffar Yakınca kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleki kariyeri nedir? Gaffar Yakınca'nın Hayat biyografisiKDV indirimleri hangi ürünlerde geçerli 2022? Hangi temel temizlik ürünlerini kapsıyor? İşte KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e inen ürünler...Ufuk Uras kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, siyasi geçmişi nedir? Hayat biyografisi
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  3. Melih Gökçek, "CHP'de deprem!" diyerek paylaştı! Herkesin gözü kulağı saat 17.00 sonrası yapılacak olan açıklamada!

Melih Gökçek, "CHP'de deprem!" diyerek paylaştı! Herkesin gözü kulağı saat 17.00 sonrası yapılacak olan açıklamada!

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından CHP'de deprem etkisi yaratacak bilgilere yer vereceğini açıklayarak, "Saat 17.00'yi bekleyin" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek, "CHP'de deprem!" diyerek paylaştı! Herkesin gözü kulağı saat 17.00 sonrası yapılacak olan açıklamada!

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla takipçilerini heyecanlandırdı. Ara ara 4 milyon takipçiye ulaştığı Twitter hesabından çarpıcı açıklamalarda bulunan Gökçek, CHP'nin kuyusunu kazmaya devam ediyor. Son olarak, "CHP'de deprem" başlığıyla paylaştığı yazısına "O kadar saat bekleyemem, meraktan ne yapacağımı şaşırdım" şeklinde yorumlar geldi.

Melih Gökçek, CHP'de deprem! diyerek paylaştı! Herkesin gözü kulağı saat 17.00 sonrası yapılacak olan açıklamada!

"KILIÇDAROĞLU CHP'Yİ NASIL HARCIYOR?"

Gökçek paylaşımında, "CHP’de deprem. Bekleyin bu gün (salı) saat 17’den sonra 6’lı ittifak nedeniyle chp’deki depremi detaylı olarak anlatacağım. Kılıçdaroğlu kendi adaylığı için partiyi nasıl harcıyor. Ankara’da son seçim kanunundan sonra mv listesi nasıl paylaşılacak. Şok olacaksınız. Net bilgi." ifadelerine yer verdi.

Melih Gökçek, CHP'de deprem! diyerek paylaştı! Herkesin gözü kulağı saat 17.00 sonrası yapılacak olan açıklamada!Melih Gökçek, CHP'de deprem! diyerek paylaştı! Herkesin gözü kulağı saat 17.00 sonrası yapılacak olan açıklamada!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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