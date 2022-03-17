Melih Gökçek, CHP'yi öyle bir tiye aldı ki! Yaptığı paylaşım partilileri küplere bindirecek! "Bizim CHP'ye, Çanakkale Köprüsü, SİHA yaparak yetişmemiz mümkün değil!"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Twitter'da 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan gökçek, her paylaşımında haberlere konu edinecek ifadelere yer veriyor. Son olarak CHP'nin öve öve paylaştığı heykel icraatlarını tiye alan Gökçek, "Bizim CHP'ye, Çanakkale Köprüsü, SİHA yaparak yetişmemiz mümkün değil!" ifadelerine yer verdi.

"SAÇMALIKLARLA UĞRAŞANLAR ÖRNEK ALSIN"

Melih Gökçek paylaşımında, "Ya bu chp’lilere bizim çanakkale köprüsü, siha yaparak yetişmemiz mümkün değil. Bak chp’li belediye başkanları ne fedakârlıklar yaparak bu heykeli yapmışlar. İşte teknoloji, işte çağdaşlık, işte medeniyet. Yol,köprü,baraj, hastane,okul vs saçmalıklarla uğraşanlar örnek alsın." ifadelerine yer verdi.