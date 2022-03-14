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  3. Melih Gökçek CHP'yi yerin dibine soktu! "Bir yanda Ferrari, diğer yanda at arabası!"

Melih Gökçek CHP'yi yerin dibine soktu! "Bir yanda Ferrari, diğer yanda at arabası!"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabında CHP ve AK Parti iktidarının icraatlarını paylaşarak, "Bir yanda Ferrari, diğer yanda at arabası" yorumunda bulundu.

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabında AK Parti iktidarı ve CHP'nin icraatlarını karşılaştırdı. Bir yandan iktidar İHA ve SİHA'lar göklere yükselirken, diğer yanda CHP'nin heykel açılış töreni yapmasına "Bir yanda Ferrari, diğer yanda at arabası" yorumunda bulunan Gökçek, yüzlerce takipçisinden destek aldı.

Melih Gökçek CHP'yi yerin dibine soktu! Bir yanda Ferrari, diğer yanda at arabası!

"VAR MI İTİRAZI OLAN?"

Melih Gökçek, 4 milyonu aşkın takipçisine "Chp’liler ve bizim bayraktar… bir tarafta bütün dünyaya parmak ısırtan teknofest kuşağı lideri… öte tarafta türkiye’yi yönetmeye talip (!) Heykelciler… bir tarafta ferrari, öteki tarafta murat 124 (hattâ at arabası) gibi bir şey… mukayeseme var mı itirazı olan?" sorusunu yöneltti. 

Gökçek'in takipçilerinin de aynı fikirde olması, yüzlerce beğeni ve yorumu da beraberinde getirdi.

 Melih Gökçek CHP'yi yerin dibine soktu! Bir yanda Ferrari, diğer yanda at arabası!Melih Gökçek CHP'yi yerin dibine soktu! Bir yanda Ferrari, diğer yanda at arabası!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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