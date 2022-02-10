Melih Gökçek, Haliç'teki korkunç manzaraya sessiz kalamadı, Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu! "Türkiye düşmanlarının umudusun Ekrem!"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak, her geçen gün siyasi gündeme yön vermeye devam ediyor. Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u mağdur ettiğini ve Haliç'in eski haline döndüğünü söyleyen Gökçek, içerisindeki balıkların her geçen gün yok olduğunu söyledi. Bakıldığında ise, Haliç'te suyun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARININ UMUDUSUN"

Melih Gökçek, paylaşımında İmamoğlu'nun İstanbul'a verdiği zararlardan bahsetti. Müsilajı örnek gösteren Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı, "İstanbul’u müsilaj’a boğan ekrem, 2 yılda Türkiye’yi kim bilir nasıl yok eder" ifadelerini kullandı.

Gökçek mesajında, "Eserinle gurur duy Ekrem. 3 yılda Haliç’i yok ettin. Dünya seni alkışlıyor. Dünya senin cumhurbaşkanlığını bekliyor… Üç yılda Haliç’i bu hale getiren, İstanbul’u müsilaja boğan Ekrem, 2 yılda Türkiye’yi kim bilir nasıl yok eder diye… Türkiye düşmanlarının umudusun Ekrem" şeklinde tepki gösterdi.