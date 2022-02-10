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Melih Gökçek, Haliç'teki korkunç manzaraya sessiz kalamadı, Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu! "Türkiye düşmanlarının umudusun Ekrem!"

Melih Gökçek sosyal medya hesabında Ekrem İmamoğlu'nun Haliç'teki başarısızlığını gözler önüne serdi. "Eserinle gurur duy" diyen Gökçek, Haliç'teki korkunç görüntüyü paylaştı.

Melih Gökçek, Haliç'teki korkunç manzaraya sessiz kalamadı, Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu! "Türkiye düşmanlarının umudusun Ekrem!"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak, her geçen gün siyasi gündeme yön vermeye devam ediyor. Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u mağdur ettiğini ve Haliç'in eski haline döndüğünü söyleyen Gökçek, içerisindeki balıkların her geçen gün yok olduğunu söyledi. Bakıldığında ise, Haliç'te suyun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü. 

Melih Gökçek, Haliç'teki korkunç manzaraya susamadı, Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu! Türkiye düşmanlarının umudusun Ekrem!

"TÜRKİYE DÜŞMANLARININ UMUDUSUN"

Melih Gökçek, paylaşımında İmamoğlu'nun İstanbul'a verdiği zararlardan bahsetti. Müsilajı örnek gösteren Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı, "İstanbul’u müsilaj’a boğan ekrem, 2 yılda Türkiye’yi kim bilir nasıl yok eder" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek, Haliç'teki korkunç manzaraya susamadı, Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu! Türkiye düşmanlarının umudusun Ekrem!

Gökçek mesajında, "Eserinle gurur duy Ekrem. 3 yılda Haliç’i yok ettin. Dünya seni alkışlıyor. Dünya senin cumhurbaşkanlığını bekliyor… Üç yılda Haliç’i bu hale getiren, İstanbul’u müsilaja boğan Ekrem, 2 yılda Türkiye’yi kim bilir nasıl yok eder diye… Türkiye düşmanlarının umudusun Ekrem" şeklinde tepki gösterdi.

Melih Gökçek, Haliç'teki korkunç manzaraya susamadı, Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu! Türkiye düşmanlarının umudusun Ekrem!Melih Gökçek, Haliç'teki korkunç manzaraya susamadı, Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu! Türkiye düşmanlarının umudusun Ekrem!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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