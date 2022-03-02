Melih Gökçek, kendisine FETÖ'cü diyen Gültekin Uysal'ı fena halde tiye aldı! "Meğer zurnanın son deliğiymiş!"

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz gün kendisine FETÖ'cü yakıştırmasında bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a sosyal medya hesabından verdi veriştirdi. Uysal'ın, Gökçek hakkında "Melih Gökçek'in yargılanmadığı bir ülkede FETÖ soruşturması yapılmamıştır" yorumunda bulunmasına Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan "Adamı tanımıyorum. Araştırdım kim diye, meğer zurnanın son deliğiymiş" yanıtı geldi.

"AMATÖR KÜMEYLE, SÜPER LİGİ KARŞILAŞTIRMAYIN"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabında Gültekin Uysal'ı adeta topa tuttu. Bahsi geçen siyasetçiyi tanımadığını söyleyen Gökçek, "Bakıyorum da adam televizyoncu tanıyan yok… Adam siyasetçi, tanıyan yok. Sırf prim yapmak için, isimlerini duyurmak için bana çatıyorlar. Gidin be çocuklar. Lütfen yaşıtlarınızla oynayın. Amatör kümeyle, süper ligi karıştırmayın" ifadelerini kullanarak, Uysal'ı tiye aldı.

