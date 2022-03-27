27 Mart 2022 Pazar günün spor manşetleri | Hakem operasyonuna Tahkim engeli!Abdurrahman Dilipak, vatandaşı paniğe sürükledi! "Gelecek günler geçen günleri aratabilir"Burak Elmas ibra edilmedi, Galatasaray seçime gidiyor!Altın fiyatları roketleri ateşledi, patlamaya hazır! Vatandaş şaşkınlıkla izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıMurat Övüç evleniyor! "Adam imparator" dediği sevgilisi için çeyiz hazırlıklarına başladı! "Hangi ülkede evlenecekler?"27 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıMelih Gökçek korkunç gerçeği gözler önüne serdi! "İçiniz siniyorsa oylarınızı Kılıçdaroğlu'na verin"Dila Tarkan'ın annesinin, düğünde hamile kızına attığı bakış sosyal medyanın gündemine oturdu!27 Mart 2022 Pazar hava durumu: Yazlık elbiselere dolabınızda yer açın! İlkbahar geldi!Giving water to someone in a dream
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Melih Gökçek korkunç gerçeği gözler önüne serdi! "İçiniz siniyorsa oylarınızı Kılıçdaroğlu'na verin"

Melih Gökçek korkunç gerçeği gözler önüne serdi! "İçiniz siniyorsa oylarınızı Kılıçdaroğlu'na verin"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabında paylaştığı gönderiyle Kemal Kılıçdaroğlu sempatisi besleyenleri derinden sarstı.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme yeni bir yön vermeye devam ediyor. Mansur Yavaş başta olmak üzere, muhalefeti sarsan gönderilerine takipçilerinden tam destek alan Gökçek, bu defa Kılıçdaroğlu severleri uyardı. CHP liderinin Avrupa yönetim şeklini getirmek istediğine dair cümlelerine yer veren Gökçek, aynı isteği HDP'nin de vurguladığını ortaya çıkardı.

Melih Gökçek korkunç gerçeği gözler önüne serdi! İçiniz siniyorsa oylarınızı Kılıçdaroğlu'na verin

"İÇİNİZ SİNİYORSA..."

Melih Gökçek, HDP ve PKK terör örgütünden mimlenmiş isimlerin Kılıçdaroğlu ile aynı görüşte olduğu görüntüleri paylaşarak "CHP'liler içiniz siniyorsa Kılıçdaroğlu'na oy verin" notunu düştü. Görüntülerin arasında yer alan "Bu neyin projesi?" başlığı ise, korkunç senaryoyu bir nevi gözler önüne sermiş oldu.

Melih Gökçek korkunç gerçeği gözler önüne serdi! İçiniz siniyorsa oylarınızı Kılıçdaroğlu'na verinMelih Gökçek korkunç gerçeği gözler önüne serdi! İçiniz siniyorsa oylarınızı Kılıçdaroğlu'na verin

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT