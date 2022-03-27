Melih Gökçek korkunç gerçeği gözler önüne serdi! "İçiniz siniyorsa oylarınızı Kılıçdaroğlu'na verin"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme yeni bir yön vermeye devam ediyor. Mansur Yavaş başta olmak üzere, muhalefeti sarsan gönderilerine takipçilerinden tam destek alan Gökçek, bu defa Kılıçdaroğlu severleri uyardı. CHP liderinin Avrupa yönetim şeklini getirmek istediğine dair cümlelerine yer veren Gökçek, aynı isteği HDP'nin de vurguladığını ortaya çıkardı.

"İÇİNİZ SİNİYORSA..."

Melih Gökçek, HDP ve PKK terör örgütünden mimlenmiş isimlerin Kılıçdaroğlu ile aynı görüşte olduğu görüntüleri paylaşarak "CHP'liler içiniz siniyorsa Kılıçdaroğlu'na oy verin" notunu düştü. Görüntülerin arasında yer alan "Bu neyin projesi?" başlığı ise, korkunç senaryoyu bir nevi gözler önüne sermiş oldu.