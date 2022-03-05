Melih Gökçek, Macron'a füze atan İtalyan kadına hayran kaldı! "Ne kadınmış be!"

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, günlerdir sosyal medyada dolaşan Giorgia Meloni videosunu paylaştı. İtalya Meclis üyesi olan Meloni'nin, Macron'u alt ettiği görüntülere tepkisiz kalamayan Gökçek, sosyal medya hesabında bahsi geçen konuşmayı paylaşarak, "Böyle İtalyan da varmış... Ne kadınmış be!" notunu ekledi.

"HELAL OLSUN"

Gökçek'in paylaşımı kısa süre içerisinde beğeniler alırken, sosyal medya kullanıcılarından da tebrik mesajları beraberinde geldi. "Helal olsun" diyen kullanıcılar, Meloni'nin Afrika'daki içler acısı duruma da değinmesini takdir etti.

video kaynak: Yeni Şafak