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  3. Melih Gökçek, Macron'a füze atan İtalyan kadına hayran kaldı! "Ne kadınmış be!"

Melih Gökçek, Macron'a füze atan İtalyan kadına hayran kaldı! "Ne kadınmış be!"

Melih Gökçek, sosyal medyada viral olan Giogia Meloni'nin, Macron'a meydan okuduğu görüntüleri paylaşarak hayranlığını dile getirdi. "Ne kadınmış be" yorumunda bulunan Gökçek, Meloni'yi takdir etti.

Melih Gökçek, Macron'a füze atan İtalyan kadına hayran kaldı! "Ne kadınmış be!"

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, günlerdir sosyal medyada dolaşan Giorgia Meloni videosunu paylaştı. İtalya Meclis üyesi olan Meloni'nin, Macron'u alt ettiği görüntülere tepkisiz kalamayan Gökçek, sosyal medya hesabında bahsi geçen konuşmayı paylaşarak, "Böyle İtalyan da varmış... Ne kadınmış be!" notunu ekledi.

Melih Gökçek, Macron'a füze atan İtalyan kadına hayran kaldı! Ne kadınmış be!

"HELAL OLSUN"

Gökçek'in paylaşımı kısa süre içerisinde beğeniler alırken, sosyal medya kullanıcılarından da tebrik mesajları beraberinde geldi. "Helal olsun" diyen kullanıcılar, Meloni'nin Afrika'daki içler acısı duruma da değinmesini takdir etti.

video kaynak: Yeni Şafak

Melih Gökçek, Macron'a füze atan İtalyan kadına hayran kaldı! Ne kadınmış be!Melih Gökçek, Macron'a füze atan İtalyan kadına hayran kaldı! Ne kadınmış be!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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