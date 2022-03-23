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  3. Melih Gökçek'ten ağızları açık bırakan paylaşım! Düşünceleri mi değişti? "AK Parti haddini bil! İyi ki bir köprü yaptınız!"

Melih Gökçek'ten ağızları açık bırakan paylaşım! Düşünceleri mi değişti? "AK Parti haddini bil! İyi ki bir köprü yaptınız!"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önce şaşkına çevirdi, sonra gülümsetti. CHP'yi tiye alan Gökçek, takipçilerinden "Ödümüzü kopardın" yorumları aldı.

Melih Gökçek'ten ağızları açık bırakan paylaşım! Düşünceleri mi değişti? "AK Parti haddini bil! İyi ki bir köprü yaptınız!"

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Gündem içeriği oluşturan paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alan Gökçek, son gönderisiyle şaşkına çevirdi. Gökçek, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hedef alır gibi gösterdiği paylaşımında "Düşünceleri mi değişti?" sorusunu beraberinde getirirken, CHP'nin inşa ettiği köprüyü tiye aldığı anlaşıldı.

Melih Gökçek'ten ağızları açık bırakan paylaşım! Düşünceleri mi değişti? AK Parti haddini bil! İyi ki bir köprü yaptınız!

"HADDİNİ BİL AK PARTİ"

Gökçek paylaşımında, "İyi ki bir Çanakkale Köprüsü yaptınız… Neymiş 4.608 metre uzunluğunda ve 2.023 orta açıklığı ile dünya rekoru kıran bir köprüymüş… Siz köprü heykeli yapabiliyor musunuz? Siz kim oluyorsunuz, dünyanın en büyük köprü heykelini CHP yaptı…  AK Parti haddini bil…" cümlelerine yer verince, takipçilerini önce şaşırttı, sonra güldürdü. 

CHP'nin inşa ettiği yapıları alaya alan Gökçek, "Düşünceleriniz değişti sandım" yorumlarını beraberinde getirdi.

Melih Gökçek'ten ağızları açık bırakan paylaşım! Düşünceleri mi değişti? AK Parti haddini bil! İyi ki bir köprü yaptınız!

Melih Gökçek'ten ağızları açık bırakan paylaşım! Düşünceleri mi değişti? AK Parti haddini bil! İyi ki bir köprü yaptınız!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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