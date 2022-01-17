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  3. Melih Gökçek'ten, "Ak Parti'ye kırgın mısınız?" sorusuna yanıt: "Yani şöyle söyleyeyim... Köstek olmasınlar yeter!"

Melih Gökçek'ten, "Ak Parti'ye kırgın mısınız?" sorusuna yanıt: "Yani şöyle söyleyeyim... Köstek olmasınlar yeter!"

Melih Gökçek, katıldığı bir canlı yayın programında kendisine yönetlrilen, "Ak Parti'ye kırgın mısınız?" sorusuna, "Yani şöyle söyleyeyim, Cumhurbaşkanımıza bir kırgınlığım yok." yanıtı verdi.

Melih Gökçek'ten, "Ak Parti'ye kırgın mısınız?" sorusuna yanıt: "Yani şöyle söyleyeyim... Köstek olmasınlar yeter!"

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, TV100 ekranlarında Pınar Işık Aydor'un sorularını yanıtladı. Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanarak, her güne yeni bir gündem belirleyen Gökçek, "Siyasette aktif olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten şuanda da siyaset yapıyorum. Özellikle Twitter'da her gün yeni bir gündem belirliyorum. Bu bir siyaset değil midir?" ifadeleriyle yanıt verdi. Samimi açıklamaların ardından, "Ak Parti'ye kırgınlığınız var mı?" sorusuna da yanıt veren Gökçek, "Yani şöyle söyleyeyim Cumhurbaşkanımıza bir kırgınlığım yok." dedi.

Melih Gökçek'ten, Ak Parti'ye kırgın mısınız? sorusuna yanıt: Yani şöyle söyleyeyim... Köstek olmasınlar yeter!

"KÖSTEK OLMASINLAR YETER"

Meclis ve partide aktif olmayan Melih Gökçek'e, "Ak Parti'ye kırgınlığınız var mı?" sorusu yöneltildi. Tüm sorulara samimiyetle yanıt veren Ankara eski Belediye Başkanı, "Cumhurbaşkanımıza bir kırgınlığım yok. Ak Parti'nin içinde bazı kişilere kırgınlığım var evet. Destek değil, köstek olmasınlar yeter" şeklinde konuştu.

Melih Gökçek'ten, Ak Parti'ye kırgın mısınız? sorusuna yanıt: Yani şöyle söyleyeyim... Köstek olmasınlar yeter!

Melih Gökçek'ten, Ak Parti'ye kırgın mısınız? sorusuna yanıt: Yani şöyle söyleyeyim... Köstek olmasınlar yeter!

Büşra Mercimek
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