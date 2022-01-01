Melih Gökçek'ten ayar niteliğinde konuşma! "Tek hedefleri Recep Tayyip Erdoğan"

Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, Melissa Bağcı'nın sunduğu Akılda Kalsın programına Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek konuk oldu. ABD ve Türkiye arasındaki yaklaşımlara dikkat çeken Gökçek, Amerika'nın Türkiye'ye karşı tutumunu ele aldı. "Tek hedefleri Recep Tayyip Erdoğan" diyen Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı, Amerika Devlet Başkanları Biden ve Trump'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik cümlelerini hatırlattı.

TRUMP'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Melih Gökçek, Trump'ın Türkiye için '"Bizim insancıl değerlerimizin dışına çıkarlarsa aşırı zarar görmüş bir ekonominin gazabına uğrarlar'" sözüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü tutum sergilemesinin ABD'yi harekete geçirdiğini ve, tek hedeflerinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Gökçek, Amerika'nın asıl hedefinde Türkiye'yi parçalamak ve Kürdistan devleti kurmak olduğunu belirterek, dış güçlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek istemesinin ardındaki sebepleri açıkladı.