Melih Gökçek'ten, Cemal Enginyurt'a son dönemin en ağır göndermesi! "Yılın en..."

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Gündeme dair anekdotlara yer veren Gökçek, paylaşımlarıyla takipçilerinden tam destek almaya devam ediyor. Özellikle muhalefetle çokça alay eden Gökçek, bu defa Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt'a ağır bir göndermede bulundu.

"YILIN FIRILDAĞI"

Melih Gökçek, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelen Cemal Enginyurt'un rüzgar gülüyle birleştirilmiş bir görselini paylaşarak "Yılın fırıldağı" notunu ekledi. Gökçek'in paylaşımı binlerce beğeni ve destek alırken, "Bu kadarı biraz fazla oldu sanki?" eleştirilerini de beraberinde getirdi.