Melih Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım: Aksini söyleyen kişi Kızılay'da eşek gibi anırmayı kabul eder mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek geçtiğimiz gün canlı yayınlanan bir televizyon programına konuk oldu. Burada Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtlayan Melih Gökçek,15 Temmuz gecesi Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine de değindi.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, programdaki açıklamalarına ilişkin bir arkadaşı tarafından telefonla arandığını belirten programdaki sözlerinin eski Fetö'cüleri rahatsız ettiğini ifade etti.

İşte Melih Gökçek'in paylaşımı:

"BİRAZ ÖNCE BAZI ARKADAŞLAR ARADI.

BENİM TV 100’DE FETO VE 15 TEMMUZLA İLGİLİ BAZI LAFLARIM BAZI ESKİ FETOCULARA ACAİP KOYMUŞ…

HATTA BİRİ “Melih yalan söylüyor. 15 Temmuz gecesi kimseyle konuşmadı. Konuştuysa HTS kayıtlarıyla ispat etsin” DEMİŞ

AYRICA TBMM’DE KOMİSYONA ÜÇ AYRI ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİĞİMİ İDDİA ETMİŞLER

1.BEN TBMM’DE KOMİSYONA İFADE VERMEDİM.

2.15 TEMMUZ GECESİ KARŞILIKLI 400 TELEFONU HTS KAYITLARINDAN İSPAT ETMEYE HAZIRIM. SORU;AKSİNİ SÖYLEYEN KİŞİ (kişiler)KIZILAYDA EŞŞEK GİBİ ANIRMAYI KABUL EDER Mİ?"

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