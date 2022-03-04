Melih Gökçek'ten, hakkında çıkan iddialara cesur yanıt! "Eğer böyle bir şey yaptıysam, dünyanın en onursuz insanıyım!"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir haber sitesinin kendisi hakkında yazdığı "Melih Gökçek döneminde, Ankara'da kılacağı Cuma namazı bilinir, hangi camiye gidecekse o cami temizlenir, işçiler tutulur ve tezahürat yaptırılırdı" iddiasına oldukça cesur bir yanıt verdi. Sitenin paylaşımına alıntı ekleyen Gökçek, "Eğer Melih Gökçek bunu yaptıysa, dünyanın en onursuz insanıdır" yazısını paylaştı.

"İFTİRAYI ATAN ŞEREFSİZDİR"

Gökçek, hakkında ortaya atılan iddiayı, "Eğer Melih Gökçek bir kez böyle bir şey yaptıysa dünyanın en onursuz insanıdır… İspat etmezseniz Ankara Yazıyor’da bunu yazan, yazdıran, arkasında akıl veren ve bu iftirayı atan herkes şerefsizdir…" ifadeleriyle yalanladı.