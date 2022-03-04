Melih Gökçek'ten, hakkında çıkan iddialara cesur yanıt! "Eğer böyle bir şey yaptıysam, dünyanın en onursuz insanıyım!"
Melih Gökçek, hakkında çıkan "Camii" iddialarına son noktayı koydu. Haber sitesini ifşa eden Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı, yapılan haberi reddetti.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir haber sitesinin kendisi hakkında yazdığı "Melih Gökçek döneminde, Ankara'da kılacağı Cuma namazı bilinir, hangi camiye gidecekse o cami temizlenir, işçiler tutulur ve tezahürat yaptırılırdı" iddiasına oldukça cesur bir yanıt verdi. Sitenin paylaşımına alıntı ekleyen Gökçek, "Eğer Melih Gökçek bunu yaptıysa, dünyanın en onursuz insanıdır" yazısını paylaştı.
"İFTİRAYI ATAN ŞEREFSİZDİR"
Gökçek, hakkında ortaya atılan iddiayı, "Eğer Melih Gökçek bir kez böyle bir şey yaptıysa dünyanın en onursuz insanıdır… İspat etmezseniz Ankara Yazıyor’da bunu yazan, yazdıran, arkasında akıl veren ve bu iftirayı atan herkes şerefsizdir…" ifadeleriyle yalanladı.
EĞER MELİH GÖKÇEK BİR KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAPTIYSA DÜNYANIN EN ONURSUZ İNSANIDIR…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) March 3, 2022
İSPAT ETMEZSENİZ ANKARA YAZIYOR’DA BUNU YAZAN, YAZDIRAN, ARKASINDA AKIL VEREN VE BU İFTİRAYI ATAN HERKES ŞEREFSİZDİR… https://t.co/Ek6y73Hx6z