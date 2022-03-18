Melih Gökçek'ten kadın takipçisine olay çıkış! "Geçersen kötü yaparım, demedi deme!"
Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Çanakkale Köprüsü hakkında olumsuz yorum yapan bir takipçisine fena çıkıştı. "O köprüden geçersen kötü yorum yaparım" diyen Gökçek, duruma tepkisiz kalamadı.
Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden yine yargı dağıttı. Takipçilerinden bir kadının Çanakkale Köprüsü için olumsuz yorumda bulunup, açık aramaya çalışınca, Gökçek'in verdiği tepki şaşkına çevirdi. "Ne güzel! 15 Euro geçiş ücretli, günlük 45.000 araç garantili hiç geçmeden parasını ödeyerek sevineceğimiz (!) bir köprümüz daha olmuş." şeklinde yorum yapan kadın takipçisine Gökçek'ten misilleme gecikmedi.
"KISKANÇLIK, HASET, KOMPLEKS..."
Gökçek, Çanakkale Köprüsü için açık arayan takipçisine, "Kıskançlık, haset, kompleks, gelişmişlik düşmanlığı böyle bir şey… seyhan geçme o köprüden… geçersen çok kötü yorum yaparım… demedi deme…" şeklinde tepki gösterdi.