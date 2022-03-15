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Melih Gökçek'ten kötü haber! Sevenleri hem eşine hem Gökçek'e çok üzülecek!

Melih Gökçek, sosyal medya hesabında eşi Nevin Gökçek ve kendisinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Melih Gökçek'ten kötü haber! Sevenleri hem eşine hem Gökçek'e çok üzülecek!

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Yaklaşık 4,5 milyon takipçisi olan Gökçek, her paylaşımıyla yeni bir gündem yaratırken, yakaladığı ufak ayrıntılarla gazetecilerin ekmeğine yağ sürmeye devam ediyor. Ancak, son paylaşımıyla sevenlerine bu defa kendisiyle ilgili haber veren eski Belediye Başkanı, eşiyle birlikte koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

Melih Gökçek'ten kötü haber! Sevenleri hem eşine hem Gökçek'e çok üzülecek!

HAFİF GEÇİRİYOR

Sosyal medya hesabında, eşi Nevin Gökçek ve kendisinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Gökçek, "Sonunda benim ve eşim nevin’inde testleri pozitif çıktı. Karı koca evde istirahatla karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz. Rabbimize hamdolsun hafif geçiyor. Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz.Sonunda benim ve eşim nevin’inde testleri pozitif çıktı. Karı koca evde istirahatla karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz. Rabbimize hamdolsun hafif geçiyor. Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz." ifadelerini yer verdi.

Melih Gökçek'ten kötü haber! Sevenleri hem eşine hem Gökçek'e çok üzülecek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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