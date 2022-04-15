Melih Gökçek'ten Temel Karamollaoğlu'na: "Yaşına başına bak, kendini rezil ediyorsun!"

Melih Gökçek, geçtiğimiz günlerde Karar TV ekranlarında yayımlanan Gündem Özel programına konuk edilen Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarına ateş püskürdü. Karamollaoğlu, 2018 seçimlerinde uygulanan sistemi hedef alarak, yeni yol aramanın gerekliliğini vurgulayınca, Gökçek'ten yanıt gecikmedi. "Temel abiden umudum vardı" diyen Gökçek, Saadet Partisi Genel Başkanı'na sitem etti.

"KENDİNİ REZİL EDİYORSUN"

Temel Karamollaoğlu'nun "Şu anda şartlar değişti. Seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. 6'lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Zaten bu durum da çıkan kanunla ortadan kalkmış oldu. 6'lı masanın olması, meselelerin birlikte yürütülmesine fırsat veriyor.

Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Ama üçüncü ittifak, yeni seçim kanunundan dolayı olabilir. Tek tek de girilirse, 3 partinin aldıkları oyu birlikte oldukları takdirde üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir." açıklaması Melih Gökçek'i harekete geçirdi.

Sosyal medya hesabından canlı yayında söylenen cümlelere sitem eden Gökçek, Saadet Partisi Genel Başkanı'nı yerden yere vurdu. Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı'nı bırakacağından umudu olduğunu ancak, yeni açıklamalarıyla birlikte tüm umutlarını yitirdiğini söyleyen Gökçek, "Etme be temel abi… Beni de arkadaşlara mahcup ettin… Temel abiden umudum var demiştim… Lafın o kadar açıkki… Ne gerek var, kıvırıp kendini rezil ediyorsun… Yaşına başına bak… Etrafındakilerin baskısına dayanamıyorsan siyaseti bırak…" ifadelerine yer verdi.

"Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" diyen Temel Karamollaoğlu'dan çarpıcı çıkış: Üçüncü ittifak olabilir