Melih Gökçek'ten, "Ülkeyi yönetmeye adayız" diyen HDP'li Pervin Buldan'a: "Belli ki Kılıçdaroğlu ve Akşener söz vermiş"

Geçtiğimiz gün HDP'nin Batman 4'üncü olağan kongresinde Eş Genel Başkan Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler sıralamış, kongreden yükselen "Geçnlik Apo'nun fedaisidir" sloganlarıyla konuşmasına devam etmişti. Bunun hemen ardından "Herkes şunu iyi bilsin ki, biz bu ülkeyi yönetmeye adayız" şeklinde konuşan Buldan'a, Melih Gökçek'ten yanıt geldi. Gökçek, HDP Eş Genel Başkanı'nın çıkışını fazla öz güvenli bularak, "Kadın kendinden çok emin. Belli ki Kılıçdaroğlu ve Akşener söz vermiş" ifadelerini kullandı.

"CEVAP VER CHP VE İYİ PARTİ"

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Pervin Buldan, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Kadın kendinden çok emin. Belli ki Kılıçdaroğlu ve Akşener söz vermiş? Peki hangi sözü verdiler? Millet ittifakı iktidar olursa önümüzdeki dönem; polislerimiz mi, hakimlerimiz mi, diplomatlarımız mı, askerlerimiz mi, öğretmenlerimiz mi PKK'lı olacak? Cevap ver CHP ve İYİ Parti." paylaşımda bulundu.